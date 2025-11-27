Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Ένταση σημειώθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης, στο δημαρχείο της πόλης, όταν μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν πανό, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Η παρέμβαση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου 1ο Thess Connect: Youth & Policy in Dialogue.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 άτομα εισήλθαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου άνοιξαν πανό και φώναζαν συνθήματα.

Η παρουσία τους προκάλεσε ένταση, με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να κατευθύνουν τα άτομα του Ρουβίκωνα προς την έξοδο της αίθουσας.

Πηγή: cnn.gr