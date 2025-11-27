Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Η παρέμβαση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου 1ο Thess Connect: Youth & Policy in Dialogue.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 άτομα εισήλθαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου άνοιξαν πανό και φώναζαν συνθήματα.
Η παρουσία τους προκάλεσε ένταση, με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να κατευθύνουν τα άτομα του Ρουβίκωνα προς την έξοδο της αίθουσας.
Πηγή: cnn.gr