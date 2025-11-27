Τάκης: Ποια είναι η παχουλή μασκότ των Ιωαννίνων

Στα Ιωάννινα, εκεί όπου το κρύο είναι συχνά τσουχτερό, ένας αδέσποτος σκύλος έχει καταφέρει να γίνει η μασκότ της πόλης. Ο Τάκης -όπως τον φωνάζουν οι κάτοικοι- κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο, κάνοντας παρέα και με άλλους σκύλους.

Με την κομμένη ουρά του να κουνιέται, ο Τάκης έχει… προτίμηση στα πολλά κεράσματα και είναι εμφανώς υπέρβαρος. Φαίνεται πως τον ταΐζουν πολλοί, πολύ.

Όμως, η... στρογγυλή του σιλουέτα δεν μειώνει τη γλύκα του, αντίθετα, έχει γίνει στοιχείο της παιχνιδιάρικης προσωπικότητάς του αφού πρόκειται για έναν σκύλο που παίζει σε όλη την πόλη.

Μία από τις αγαπημένες του συνήθειες είναι να ξαπλώνει πάνω στο χαλί συγκεκριμένου καταστήματος, ειδικά όταν ο καιρός αγριεύει, όπως φαίνεται και σε στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στα social media.

Όταν το κρύο γίνεται ακόμη πιο έντονο, ο Τάκης είχε βρει καταφύγιο σε ένα μεγάλο χαρτόκουτο, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία που είχε γίνει viral.

Στο παρελθόν, κάτοικοι της περιοχής τον έχουν σκεπάσει ακόμη και με κουβέρτες για να τον προστατεύσουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες, δείχνοντας έτσι πόσο τον έχουν αγαπήσει.

Ο Τάκης δεν είναι απλώς ένας αδέσποτος σκύλος. Είναι ένα κομμάτι της ζωής των Ιωαννίνων.

Πηγή: protothema.gr