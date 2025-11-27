Σοκ με τον θείο που ασελγούσε στα ανίψια του - Πώς μια κίνηση του 4χρονου στο οικογενειακό τραπέζι αποκάλυψε τη φρίκη

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση ασέλγειας που καταγγέλθηκε, εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών (2 και 4 ετών). Φερόμενοι ως δράστες ο 20χρονος θείος τους και ο 40χρονος σύντροφός του!

Όπως έγραψε χθες το iefimerida.gr, ήδη ο 20χρονος θείος -αδελφός της μητέρας των παιδιών, η οποία έκανε και την καταγγελία- κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο σύντροφός του αναμένεται να απολογηθεί σήμερα (27/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αποτρόπαιες πράξεις των δύο φέρεται να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια οικογενειακής μάζωξης στο σπίτι. Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 4 ετών, προέβη σε συγκεκριμένες κινήσεις, και όταν η μητέρα του του εξήγησε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και πως στο σπίτι βρίσκεται κόσμος, άπαντες «πάγωσαν», καθώς το ανήλικο φέρεται να είπε «αφού το έκανα χθες με τον θείο και τον... (σ.σ.: φίλος του)».

Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για βοήθεια. Εκεί, παρουσία παιδοψυχολόγων, εξετάστηκαν και τα δύο παιδιά και ο 4χρονος φαίνεται πως αποκάλυψε με λεπτομέρειες τις πράξεις που είχαν γίνει τόσο εις βάρος του όσο και εις βάρος του αδελφού του.

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο θείος των παιδιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος θείος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προέβη σε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις προκειμένου να ικανοποιήσει τον σύντροφό του, ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και κατηγορεί τον θείο.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο σοκαριστική είναι το ότι οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση διαπίστωσαν πως ο 20χρονος κατέγραφε τη φρίκη με το κινητό του.

Πηγή: iefimerida.gr