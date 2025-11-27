Εγκρίθηκαν 35 νέα φάρμακα για τον καρκίνο στην Ευρώπη - «Δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα»

Συνεχίζεται στη χώρα μας το στρεβλό σύστημα με τη διάθεση και αποζημίωση νέων καινοτόμων φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις όπως ο καρκίνος, αφού όπως φαίνεται οι ανισότητες που επικρατούν στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αντί να μειώνονται, εντείνονται.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε ο γνωστός καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας Κωνσταντίνος Συρίγος κατά τη διάρκεια ημερίδας του Pharma Innovation Forum, ο οποίος επεσήμανε ότι στη χώρα μας δεν φτάνουν νέες θεραπείες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιβίωση των ασθενών με ογκολογικές παθήσεις, ακριβώς επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιλέγουν να τις εισάγουν, εξαιτίας των γιγαντιαίων εκπτώσεων που επιβάλλονται.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε λίγα χρόνια θα υπάρξει ανθρωποφαγία» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Συρίγος, σημειώνοντας εμφατικά ότι κάποιοι που θα διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους θα παίρνουν ένα αεροπλάνο θα μπορούν να πηγαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το εξωτερικό, ενώ κάποιοι άλλοι που θα ζουν στη χώρα μας δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση.

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