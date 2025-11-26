Λειψυδρία: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κηρύσσονται Πάτμος, Λέρος - Ακολουθεί η Αττική

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αναμένεται να κηρυχθούν την Πέμπτη η Πάτμος και η Λέρος λόγω λειψυδρίας, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσει και η Αθήνα, καθώς τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά.

Το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική θα τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Ο συναγερμός έχει κριθεί επιβεβλημένος από την ΡΑΑΕΥ, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και την επιστημονική τεκμηρίωση.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι την επιβολή έκτακτων μέτρων για τους πολίτες.

Ουσιαστικά η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης, fast track διαδικασίες, ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, του οποιου η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού στο Μόνρο που καλύπτει τις ανάγκες σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

Πηγή: cnn.gr