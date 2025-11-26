Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο - Βρέθηκαν με καλάσνικοφ, βαλλίστρα και σπρέι πιπεριού

Σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (25/11) στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

«Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο ένας εκ των 2 ανδρών και από αποθήκη δίπλα από οικία που χρησιμοποιούσαν σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ, με 2 γεμιστήρες και 80 πολεμικά φυσίγγια,

μία βαλλίστρα με 5 βέλη,

ένα σπρέι πιπεριού,

ένας σταθερός πομποδέκτης και

3 φορητοί πομποδέκτες με 3 ζεύγη ακουστικών.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας και από την κατοχή του και από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 1,1 γραμμαρίων και 9 σπόροι κάνναβης. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης».

Πηγή: cnn.gr