Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου: «Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari;»

Το θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε όταν τον λόγο για τις ερωτήσεις προς τη μάρτυρα Καλλιόπη Σεμερτζίδου πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής επέλεξε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταλογίζοντας στη μάρτυρα «θρασύτατη συμπεριφορά» και κατηγορώντας την ότι προσήλθε στην Εξεταστική όχι για να δώσει εξηγήσεις, αλλά «να ζητήσει και τα ρέστα».



Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου στάθηκε σε αναφορά της μάρτυρος σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου και το εάν θα ζητήσει άδεια για να οδηγήσει όποιο όχημα επιθυμεί. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προκλητικό» τον τρόπο με τον οποίο η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, όπως είπε, «ζητάει τα ρέστα» και επιτέθηκε προσωπικά, λέγοντας: «Ζούσατε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η συγκεκριμένη φράση άναψε το φιτίλι της αντιπαράθεσης, με τα μέλη της επιτροπής να επιχειρούν κατά διαστήματα να επαναφέρουν τη διαδικασία σε πιο ήπιους τόνους.



Από την πλευρά της η κυρία Σεμερτζίδου επιχείρησε να αντικρούσει την επίθεση λέγοντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως «κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε».



Δείτε βίντεο, μέρος του διαλόγου μετά το 02:52:



Πηγή: protothema.gr