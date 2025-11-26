Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά (vid)

Από την ισχυρή έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Καλαμαριά, όταν στις 3:30 τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά.

Από την ισχυρή έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ευτυχώς την ώρα της έκρηξης δεν κατέβαινε κάποιος από την πολυκατοικία.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

Πηγή: ethnos.gr