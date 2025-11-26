ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα της «αγρότισσας με τη Ferrari»- Θα εμφανιστεί στην Εξεταστική η Σεμερτζίδου;

Κοινοβουλευτικοί κύκλοι κρίνουν ότι, η άρνηση του «Φραπέ» να προσέλθει στην Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο «διαφυγής» και για την κτηνοτρόφο από τα Τρίκαλα.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο ως η «αγρότισσα με τη Ferrari» είναι το πρόσωπο που αναμένεται να ανοίξει σήμερα (26/11) τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το εάν πράγματι η κ. Σεμερτζίδου θα δώσει το «παρών» μετά την άρνηση του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής και, μέσω υπομνήματος, να επικαλεστεί το δικαίωμά του στη σιωπή.

Ήδη, από την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, (ημέρα κατάθεσης του «Φραπέ») στα «πηγαδάκια» των βουλευτών ακουγόταν ότι, η άρνηση Ξυλούρη να εμφανιστεί, αλλά και η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να διαβιβάσει την υπόθεση στον Εισαγγελέα αντί της άμεσης έκδοσης εντάλματος βίαιης προσαγωγής, ανοίγει τον «δρόμο» και για άλλους «διαφυγόντες» μάρτυρες – μια εκ των οποίων, πιθανώς, να είναι και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Η μη εμφάνισή (Ξυλούρη) στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», διεμήνυαν την περασμένη Πέμπτη βουλευτές της ΝΔ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, με την αντιπολίτευση να «βλέπει» οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μην καταθέσει ο αμετροεπής Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής της «γαλάζιας» παράταξης.

«Θα σας πλακώσω στις αγωγές και στις μηνύσεις»

«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, τον περασμένο Αύγουστο, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Η κ. Σεμερτζίδου δεν είναι άγνωστη στο κυβερνών κόμμα καθώς, στις εκλογές του 2023, ως υποψήφια βουλεύτρια τερμάτισε στην 7η θέση του ψηφοδελτίου του νομού Κοζάνης, με 3.207 ψήφους.

Τον περασμένο Αύγουστο, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για στέλεχος της ΝΔ στη Θεσσαλία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ, την ίδια στιγμή, οι κοινοποιήσεις στις αναρτήσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στα social media έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πάλαι ποτέ «γαλάζια» υποψήφια μοιραζόταν στιγμιότυπα με πανάκριβα αυτοκίνητα (Ferrari, Porsche), καθώς και τα ταξίδια της στο εξωτερικό. Η ίδια, που πέραν από κτηνοτροφική μονάδα διατηρεί και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά και μια εταιρεία με προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και απείλησε με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση, τόσο της ίδιας, όσο και του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του «αμαρτωλού» οργανισμού.

«Λάβαμε νόμιμα πάνω από 700.000 ευρώ σε επιδοτήσεις», δήλωνε τότε ο κ. Μαγειρίας σε εμφανίσεις του στα μέσα και, μάλιστα, απέδιδε το εισαγγελικό πόρισμα που διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ίδιου και της συντρόφου του στην «πίεση» των ΜΜΕ, που «ήθελαν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και να καταστρέψουν και τους ίδιους». Μιλώντας στο OPEN ο ίδιος έλεγε τότε ότι, θα φανεί ότι είναι αθώοι και τότε θα υπάρξουν μηνύσεις και αγωγές κατά των ΜΜΕ. «Όταν αποδειχθεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και στις μηνύσεις», σημείωνε χαρακτηριστικά.

Το πόρισμα - φωτιά

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν καταιγιστικό για το ζεύγος Σεμερτζίδου – Μαγειρία. Στο -έκτασης 17 σελίδων- έγγραφο, ξεδιπλωνόταν κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής των κοινοτικών επιδοτήσεων και της μετατροπής τους σε ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει εισπράξει το ζεύγος, από το 2019 έως και το 2025 ξεπερνά τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο Χρήστος Μαγειρίας και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στο ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες ή βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν (κατά μεγάλο μέρος τους) από λογαριασμό σε λογαριασμό, άλλαξαν χέρια μέσα στην ίδια οικογένεια, έγιναν μετρητά και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με τη γη και την κτηνοτροφία. Στο πόρισμα, η Αρχή αναφέρεται σε τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, εικονικά τιμολόγια που αποτέλεσαν «άλλοθι» νομιμοφάνειας αλλά και για ένα -μεθοδικά στημένο- σχέδιο, που προέβλεπε τη συγκέντρωση των ευρωπαϊκών πόρων στα χέρια συγκεκριμένων ατόμων (συγγενικών προσώπων του κτηνοτρόφου).

Θα εμφανιστεί στην Εξεταστική η Σεμερτζίδου;

«Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει όταν η εξεταστική πάρει σύνταξη» έλεγε όλο νόημα, μετά το «άκυρο» του «Φραπέ» στην Επιτροπή, την περασμένη Πέμπτη (20/11) βουλευτής της αντιπολίτευσης. Μέσω του υπομνήματος που κατέθεσε στην Επιτροπή, ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την ΕΔΔΑ κάνοντας λόγο για το δικαίωμά του στη «σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» - επίκληση που βρήκε σύμφωνο τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος, μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αλλαγή στάσης, αφού στο παρελθόν θεωρούσε τον Ξυλούρη ύποπτο.

Λίγες εβδομάδες πριν τον «Φραπέ», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής καταθέτοντας το δικό του υπόμνημα και αρνούμενος, σε πρώτη φάση, να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος είχε, τότε, απειλήσει τον κ. Βάρρα ακόμη και με βίαιη προσαγωγή – καθώς, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, «οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών».

Δεν είναι λίγοι αυτοί που προβλέπουν ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου θα ακολουθήσει την πρακτική Ξυλούρη. Θα μπορούσε, βέβαια, και να παρουσιαστεί ενώπιον της Εξεταστικής και να επικαλεστεί, εκεί, το δικαίωμά της στη σιωπή, αρνούμενη να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως ακριβώς έκανε, κατά την κατάθεσή του και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς. Η ίδια άλλωστε, πλέον γνωρίζει ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αποφύγει τις άβολες ερωτήσεις, αλλά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να στιγματιστεί περαιτέρω, από το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής της.

Πηγή: ethnos.gr