Ταυτοποιήθηκε 29χρονος για τον ξυλοδαρμό βοηθού διαιτητή στη Σουρωτή - Αναζητείται δεύτερο άτομα

Εις βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.
Αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου αλλά δεν εντοπίστηκε και κατά συνέπεια η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 30χρονος βοηθός διαιτητή, την ώρα που κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του, έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.
Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο με γροθιά, ενώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η έρευνα της αστυνομίας για το δεύτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο συνεχίζεται.