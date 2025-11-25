Λουτράκι: Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή - «Έχει ξεφύγει»

Εκτός εαυτού βγήκε ο πρώην σύζυγος της δασκάλας από το Λουτράκι.

Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις στην υπόθεση της δασκάλας στο Λουτράκι, που κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής την θώπευσε.

Ο πρώην σύζυγός της, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της, αμφισβητώντας πλήρως όσα υποστηρίζει για εκείνον δηλώνοντας ότι «η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν ενδείξεις ότι η ίδια αντιμετώπιζε ψυχολογικά θέματα, τα οποία η οικογένεια προσπαθούσε να διαχειριστεί.

«Έχουμε χωρίσει από την 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια. Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναινέσει. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματά μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψής μου. Τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν, ποιος την πιστεύει; Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Θέλει φάρμακα τώρα», δήλωσε σχετικά.

«Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν όλα τα σκηνικά. Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά και ήθελε να καλέσει αστυνομία, να το “χοντρύνει” το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής», κατέληξε ο πρώην σύζυγος της εκπαιδευτικού.

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα

Εκτός σχολικής αίθουσας θα μείνει η 55χρονη δασκάλα, μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί.

Η εκπαιδευτικός έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια και ασκεί προσωρινά διοικητικό έργο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε στο MEGA, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η εκπαιδευτικός είχε αρνηθεί την αξιολόγηση και μάλιστα δυο φορές.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σε τέτοια γεγονότα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», ανέφερε συγκεκριμένα ο Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείας. Και πρόσθεσε: «Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

«Θέλουμε να μην έχει επαφή με παιδιά»

Ο πατέρας του μικρού αγοριού περιέγραψε με τη σειρά του το περιστατικό διαφορετικά από την εκπαιδευτικό. «Το παιδί δεν έκανε τίποτα. Τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε και την σκούντηξε για να της τη δείξει», είπε στο MEGA. Παράλληλα ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως η οικογένεια δεν ζήτησε την απόλυση της δασκάλας, παρά μόνο την απομάκρυνσή της από τα παιδιά μέχρι να υπάρξει επίσημη αξιολόγηση. «Το μόνο που θέλαμε ήταν να μην έχει επαφή με παιδιά. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου παιδί», δήλωσε.

Πηγή: ethnos.gr

