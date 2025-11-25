Συναγερμός στη Δάφνη για την εξαφάνιση 16χρονης

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου στην περιοχή της Δάφνης για την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλα Μ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης την Δευτέρα, 24/11/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά

εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Πηγή: newsbomb.gr