Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εύβοια: Γυναίκα οδηγός χτύπησε μηχανάκι και εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online.gr μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός του δίκυκλου.
Ωστόσο αυτό που προκαλεί πληθώρα ερωτημάτων είναι το γεγονός πως η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε αβοήθητο τον νεαρό μετά τη σύγκρουση.
Τελικά ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο Υγείας Αλιβερίου όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία που αναζητεί την οδηγό.
Πηγή: newsbomb.gr