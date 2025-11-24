Ο κλέφτης των Χριστουγέννων υπάρχει και «χτυπά» στη Θεσσαλονίκη - Αρπάζει δέντρα, στολίδια, φωτάκια από αυλές (vid)

Ο κλέφτης των «Χριστουγέννων» έπιασε δουλειά και χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρετζικίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στο στόχαστρό του βρέθηκαν δυο μονοκατοικίες της λεωφόρου Παπανικολάου. Ο δράστης έκλεψε χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από τις αυλές. Οι φωνές ενός περίοικου τον ανάγκασαν να αφήσει στη μέση το έργο του, ενώ είχε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητό του με λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.

Ερασιτέχνης του είδους

Παρακολουθώντας κανείς το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από τη δράση του κλέφτη των Χριστουγέννων και έφερε στο «φως» το thestival.gr, διαπιστώνει ότι πρόκειται για έναν ερασιτέχνη του είδους. Στην προσπάθειά του να αποσυνδέσει το καλώδιο του στολιδιού πέφτει στο έδαφος, ενώ δυσκολεύεται αρκετά να περάσει το κάγκελο της περίφραξης και στο τέλος το βάζει στα πόδια γιατί τον πήραν είδηση.

Τρία λεπτά αργότερα και ενώ έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ο δράστης ξαναπερνά με το αυτοκίνητό του μπροστά από τα σπίτια που έκλεψε. Για καλή του τύχη τα θύματα ήταν με παντόφλες και πιτζάμες και δεν μπόρεσαν να τον κυνηγήσουν.