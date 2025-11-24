Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο Λαρισαίο σημειώθηκε κοντά στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Σύμφωνα με το paidis.com, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 32χρονος και οδηγούσε συνομήλικος φίλος του συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με φορτηγό.

Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού που διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται στην αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα του τροχαίου επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και δυνατό ψύχος.