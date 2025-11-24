«Γκάζι» πατά η κυβέρνηση: Τα μέτρα που μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή και το επόμενο «πακέτο»

Μετά από μία δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα, επιχειρείται τώρα μία φυγή προς τα εμπρός με «όχημα» την οικονομία. Στόχος των «γαλάζιων» είναι να πατήσουν γκάζι και να τρέξουν μια σειρά από μέτρα που οδηγούν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, καθώς η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανάρτηση σημείωσε πως η πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα καταβληθεί σήμερα, δηλαδή νωρίτερα του προγραμματισμένου. Παράλληλα έχουν ήδη δρομολογηθεί πρόσθετα μέτρα και για παράδειγμα στο τέλος της εβδομάδας θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου.

Μάλιστα στο στεγαστικό ανοίγει η βεντάλια των μέτρων (π.χ. μπαίνουν σε εφαρμογή πιο ευνοϊκοί όροι για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2») και θα ακολουθήσει νέο «πακέτο» παρεμβάσεων με κεντρικό στόχο να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Άλλωστε το στεγαστικό είναι από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεότερες ηλικίες και όχι μόνο.

Να σημειωθεί πως το 2026 θα έρθει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται. Μάλιστα για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν.

Με βάση τον σχεδιασμό το μεγάλο πακέτο των μέτρων θα τρέξει το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου και από το Μαξίμου εστιάζουν ιδιαίτερα στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και θα μπει σε εφαρμογή τη νέα χρονιά. Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου, που θα είναι αυξημένες κατά 2.4%. Παράλληλα για το 2026 προβλέπεται ο μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά το 2026 (που θα ωφελήσει περίπου 671.000 συνταξιούχους).

Στο κυβερνών κόμμα θέλουν να ανεβάσουν ταχύτητες εν όψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, που θα γίνει στα μέσα Δεκεμβρίου στη Βουλή, και μένει να φανεί αν θα υπάρξει και κάποια έκπληξη. Το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα να γίνουν και πρόσθετες κινήσεις, που θα κοιτάνε προς στοχευμένες ομάδες. Όπως ήδη αναφέρθηκε ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο για τους συνταξιούχους, ενώ πλέγμα μέτρων μπαίνει σε εφαρμογή για την στήριξη των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

Σε «έναν προϋπολογισμό με εθνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επεσήμανε ακόμα πως «η πρόβλεψή μας είναι ότι και το 2026 θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη 2,4% -σχεδόν διπλάσια από την εκτιμώμενη για την Ευρωζώνη, περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του χρέους. Περισσότερα, σε λίγες μέρες!».

Να σημειωθεί πως σήμερα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεων, ενώ αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Από την κυβέρνηση θέλουν να ψηφιστούν μέχρι τις γιορτές μία σειρά από νομοσχέδια, ενώ υπενθυμίζεται πως στις αρχές του 2026 θα ξεκινήσει και η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το χρονοδιάγραμμα για τους αγρότες

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι το αγροτικό και στόχος είναι να προχωρήσει η καταβολή των χρημάτων για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο στις γιορτές να είναι τα τρακτέρ στους δρόμους. Να σημειωθεί πως όπως αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα.

«Η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας, δηλαδή θα επιτρέπεται να δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα επεσήμανε πως «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς».

Στο μεταξύ για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος (πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις).

Πηγή: Ethnos.gr