Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε δημογραφική κατάρρευση.
Το 76% των νέων 17–45 δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό δεν είναι απλώς υψηλό. Είναι συντριπτικό, δείχνοντας πως οι νέοι δεν έχουν μόνο παράπονα — έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της χώρας.
Η απαισιοδοξία είναι πιο έντονη:
- στις γυναίκες, που βιώνουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες οικονομικά και επαγγελματικά,
- στους άνεργους, όπου το ποσοστό αγγίζει οριακά το 90%,
- στους φοιτητές, που βλέπουν ένα μέλλον εργασιακής αβεβαιότητας πριν καν ξεκινήσουν.
Υπογεννητικότητα: Η συνέπεια της αδυναμίας επιβίωσης
Το 70% των νέων λέει ότι δεν κάνει παιδιά επειδή, πολύ απλά, δεν μπορεί. Το νούμερο αυτό περιγράφει μια κοινωνία στην οποία οι μισθοί δεν επαρκούν, η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί, και η ανασφάλεια κυριαρχεί.
Το 37% τονίζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική κρατική στήριξη, κάτι που σημαίνει ότι τα ζευγάρια νιώθουν μόνα τους απέναντι στο οικονομικό βάρος ενός παιδιού.
Το 31% μιλά για επαγγελματική αβεβαιότητα — δηλαδή θέσεις εργασίας χωρίς σταθερότητα, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς πραγματικές προοπτικές ανέλιξης.
Και ένα 28% τονίζει τις εξαντλητικές ώρες εργασίας. Οι νέοι λένε ξεκάθαρα ότι δουλεύουν τόσο πολύ, για τόσο λίγα, που δεν μπορούν να στηρίξουν οικογένεια. Έτσι το δεδομένο για τις προηγούμενες γενιές, η οικογένεια, πλέον γίνεται πολυτέλεια.
Η πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).
Οι συνέπειες της υπογεννητικότητας
Οι νέοι δεν έχουν ψευδαισθήσεις για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας. Το 65% πιστεύει ότι η μείωση των γεννήσεων χτυπά:
- τα σχολεία,
- την οικονομία,
- την αγορά εργασίας,
- την κοινωνική συνοχή.
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν ήδη μια Ελλάδα που μικραίνει, που δεν ανανεώνεται, που γερνάει και χάνει τη δυναμική της. Και όσο πιο πολύ συρρικνώνεται ο πληθυσμός, τόσο λιγότεροι νέοι μπαίνουν στην παραγωγή, λιγότεροι πληρώνουν εισφορές και φόρους, λιγότερες επιχειρήσεις βρίσκουν προσωπικό.
Το 68% σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό
Αυτός είναι ο αριθμός που τρομάζει περισσότερο: Σχεδόν 7 στους 10 νέους εξετάζουν σοβαρά τη μετανάστευση στο εξωτερικό.
Πρόκειται για την πλειονότητα μιας ολόκληρης γενιάς που δεν βλέπει μέλλον — και, κυρίως, δεν βλέπει λόγο να το αναζητήσει στην Ελλάδα.
Το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο:
- στους φοιτητές (που βλέπουν καλύτερες ευκαιρίες εκτός Ελλάδας),
- στους ανέργους (που δεν βλέπουν καμία προοπτική),
- στους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης (στους οποίους η διεθνής αγορά προσφέρει πολύ καλύτερα χρήματα).
Από την έρευνα διαφαίνεται ότι η Ελλάδα χάνει ακριβώς αυτούς που χρειάζεται για να αντιστρέψει την υπογεννητικότητα.
Γιατί δεν μένουν; Τα στατιστικά απαντούν
Οι νέοι ζητούν πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια σύγχρονη χώρα:
- 59%: Αξιοπρεπείς μισθούς
- 30%: Αξιοκρατία – όχι «βύσματα»
- 27%: Πραγματική οικονομική ανάπτυξη
- 21%: Άνθρωπινες συνθήκες εργασίας
- 21%: Ζωή με ισορροπία και δικαιώματα
Αν αυτά δεν υπάρξουν, το ρεύμα φυγής δεν θα σταματήσει.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία, αλλά και φόβος
Ακόμη ένας σύγχρονος παράγοντας που ήδη επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία, είναι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 51% βλέπει την AI ως ευκαιρία, αλλά το 49% ως απειλή.
Όσοι φοβούνται, φοβούνται για τα υψηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα, δηλαδή για γιατρούς, μηχανικούς, αναλυτές, προγραμματιστές, επιστήμονες.
Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι:
- δεν βλέπουν οικονομική προοπτική,
- δεν εμπιστεύονται την αγορά εργασίας,
- δεν νιώθουν σιγουριά να κάνουν οικογένεια,
- και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.
Η δημογραφική κρίση δεν είναι στατιστικό διάγραμμα. Είναι η καθημερινότητα μιας γενιάς που νιώθει ότι το μέλλον της βρίσκεται αλλού. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι: Θα προλάβει η Ελλάδα να ανακόψει αυτή την πορεία ή ο πληθυσμός θα συνεχίσει να συρρικνώνεται δραματικά;
Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ:
Πηγή: newsbomb.gr