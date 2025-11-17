Νέος Κόσμος: Μυστήριο με νεκρό 58χρονο που προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική σήμερα (17/11) το απόγευμα, συνεχίζοντας εκθετικά τον «φόρο αίματος» στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, με τον άνδρα να οδηγείται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, χάνοντας εν τέλει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Είχε προηγηθεί η πρόσκρουση του οχήματος του σε σταθμευμένο όχημα και αυτό που διερευνούν οι Αρχές είναι να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση. Παράλληλα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν 2 άτομα από διερχόμενο δίκυκλο που ίσως εμπλέκεται στο ατύχημα.

