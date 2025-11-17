Κατάμεστο το Πολυτεχνείο: Μικροί και μεγάλοι αφήνουν ένα λουλούδι (vid)

Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00). Νωρίς το πρωί της Δευτέρας κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχουν επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Μικροί και μεγάλοι με λουλούδια στα χέρια τιμούν τη σημερινή ημέρα.

Ο εορτασμός της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, ως είθισται, με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μετά τις 2 το μεσημέρι (14:00) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

