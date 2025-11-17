Συγκινεί ο 18χρονος Μάριος πριν τη μεταμόσχευση στην Ιταλία -«Μαμά, μη φοβάσαι. Όλα όλα θα πάνε τέλεια...»

Ο 18χρονος Μάριος βρίσκεται στην Ιταλία για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το σπάνιο σύνδρομο από το οποίο πάσχει εκ γενετής.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η πτήση που μετέφερε τον 18χρονο, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος ήταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από το περασμένο Σάββατο. Η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ανάρτηση της μητέρα τους 18χρονου Μάριου

Όπως αναφέρει η μητέρα του Μάριου, Εύη, σε ανάρτησή της στο facebooκ σχετικά με την επέμβαση του 18χρονου: «Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή. Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!! Μην φοβάσαι...».

Η μητέρα του πρόσθεσε σε ανάρτησή της: «Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω, δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από τη δύναμή του και τον αγώνα. Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας».

