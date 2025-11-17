Σταρόβας για Παναγιωτόπουλο: «Σοκαριστικό να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες»

Δημήτρης Σταρόβας και Στάθης Παναγιωτόπουλος υπήρξαν φίλοι στο παρελθόν και έκαναν παρέα. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για τη σύλληψη του παρουσιαστή μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του. Όπως είπε στην εκπομπή «Τετ α Τετ», το όλο θέμα του προκάλεσε σοκ αρχικά.

Όπως είπε ο Δημήτρης Σταρόβας, πλέον δεν έχουν επικοινωνία. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε πάρει προ μηνών αναβολή στη δίκη με την πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn. Αποφεύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους και αφήνει σταθερά την πρωτοβουλία των κινήσεων, στους δικηγόρους που τον εκπροσωπούν.

«Μεγαλώσαμε μαζί. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό. Επειδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να το τελειώσει ο ίδιος και αυτός το προκάλεσε. Ίσως είναι εγωιστικό αυτό που θα πω αλλά το άγχος που είχα αρχικά, την στενοχώρια, την ξεπέρασα με το εξής: Αν σ’ έναν άνθρωπο του τύχει μια στραβή, που λένε, κάτι αναπάντεχο, να γίνουμε θυσία να τον βοηθήσουμε.

Όταν όμως προκαλεί ο ίδιος κάτι και μάλιστα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να το τελειώσει, αλλά δεν το κάνει, γιατί να στενοχωρηθείς;» δήλωσε ο Δημήτρης Σταρόβας και κατέληξε: «Δεν επικοινώνησα μαζί του, δεν τον πήρα τηλέφωνο, αλλά πρέπει να το κάνω».

Τον Μάιο του 2025, Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με δικαίωμα έφεσης. Ήταν η αυλαία στη δίκη του τηλεπαρουσιαστή που έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επιθυμία της καταγγέλλουσας. Η καταγγελία αφορούσε τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας. Μια υπόθεση revenge porn που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις όταν ήρθε στο προσκήνιο.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε υποστηρίξει στη δίκη για την υπόθεση revenge porn, ότι δεν ενήργησε με σκοπό να επιφέρει βλάβη στην παθούσα. Υποστήριξε ότι επρόκειτο για «πάθος», προϊόν διαπιστωμένης ψυχικής νόσου. Η συγκεκριμένη ήταν η τρίτη καταγγελία σε βάρος του παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού.

