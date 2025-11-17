Οι κινήσεις της Αθήνας στην ενεργειακή «σκακιέρα»: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης - Ζελένσκι

Ενισχύει την θέση της στην ενεργειακή «σκακιέρα» η Αθήνα και - μέσα από την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου - ανοίγει ο δρόμος ώστε η χώρα να αποτελέσει κόμβο τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στην ενεργειακή αρτηρία που χαράσσεται από τον νότο προς τον βορρά- και ειδικότερα από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία- αναφέρθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα η Ουκρανία θα εξασφαλίσει εισαγωγές αμερικανικού LNG από την Ελλάδα για το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz « αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου»

Να επισημανθεί πως η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του πρωθυπουργού, του προέδρου της Ουκρανίας και της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Μάλιστα σε ανάρτησή της η Γκίλφοϊλ επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» και αναφέρθηκε «στην ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ». Όπως είπε «το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια».

Να σημειωθεί εδώ πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει μια σειρά κινήσεων, που ενισχύουν τον ρόλο της χώρας στο νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Μένει βέβαια να φανεί πώς θα κινηθούν και τα άλλα κράτη στην ευρύτερη περιοχή- μεταξύ των οποίων και η Τουρκία - σε μία περίοδο που έχει «φουντώσει» η συζήτηση για το πώς θα προχωρήσει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε πως «… είναι μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Η Αμερική επιλέγει εμάς σαν τον αξιόπιστο σύμμαχο για να τροφοδοτήσει με αμερικανικό φυσικό αέριο όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου. Μιλάμε για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων».

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται πως στον τομέα των υδρογονανθράκων προηγήθηκε πριν από δέκα ημέρες η συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HELLENiQ Energy για τη συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 2, στο Ιόνιο. Με έντονο γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα, η συγκεκριμένη συμφωνία φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προοπτική να αποκτήσει ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της

Παράλληλα υπεγράφη μία συμφωνία με σημαντική γεωοικονομική και ενεργειακή βαρύτητα: Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. -κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ- προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη.

Ουσιαστικά το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα αφενός ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου και αφετέρου πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως το 2020 εισάγαμε περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και δεν εξάγαμε σχεδόν τίποτα (το αέριο προοριζόταν για να καλυφθούν κυρίως οι ανάγκες στην ηλεκτροπαραγωγή). Ωστόσο το 2024, έχει αλλάξει η εικόνα, με τις εισροές να υπερβαίνουν τα 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και τις εκροές να προσεγγίσουν τα 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αερίου που εισέρχεται στην Ελλάδα δεν παραμένει στην Ελλάδα, αλλά αποστέλλεται σε τρίτες χώρες

Ποια θέματα ήταν στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη- Ζελένσκι

Όπως είναι φυσικό οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται πως κατά την επίσκεψή του ο Β. Ζελένσκι και ο Κ. Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό συζητήθηκε ακόμη η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας, στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία.

Να σημειωθεί πως η επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στην Αθήνα κράτησε περίπου έξι ώρες και είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Πηγή: Ethnos.gr