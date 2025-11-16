Έρχονται αφρικανική σκόνη αλλά και βροχές - Προειδοποίηση μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα, οι περιοχές που επηρεάζονται

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός τα επόμενα 24ωρα και όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, αφρικανική σκόνη θα κάνει αισθητή την παρουσία της μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο, οι συγκεντρώσεις δεν θα είναι πολύ μεγάλες.

Ο κ. Κολυδάς στάθηκε ιδιαίτερα στο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, φέρνοντας μεγάλα ύψη βροχής.

«Θερμές αέριες μάζες έρχονται από τις ακτές της Αφρικής προς την περιοχή μας με τον υδράργυρο να είναι γύρω στους 5-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι αυτό συμπληρώνεται και από τη μεγάλη μεταφορά σκόνης από ασθενή έως μέτρια που θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας όπως είναι νοτιοδυτικό το ρεύμα. Δεν θα είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις, αλλά η σκόνη θα κάνει αισθητή την παρουσία της μέχρι και την Παρασκευή» είπε αρχικά, στο Star.

«Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε από πλευράς καιρικών φαινομένων είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται προς την περιοχή μας, επηρεάζει αρκετά τη βορειοδυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο με μεγάλα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή. Πιστεύω ότι την Τρίτη και την Τετάρτη αυτές οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο αν και θα βρέξει λιγότερο στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας».

🏜️ Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά #σκόνης από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης.

Από την πλευρά το Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή τους, έκανε λόγο για «μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα».

Αναλυτικά η πρόβλεψη:

«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (όχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια «συνηθισμένη» βροχερή περίοδος.

Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.

Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.

Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι:

Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο. Κατά τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται. Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν.

Θα υπάρχει όσο το δυνατόν συνεχής ενημέρωση για κάθε αλλαγή στα προγνωστικά στοιχεία.

Σε περίπου μια ώρα θα ανεβάσω εδώ το δελτίο καιρού που όπως γνωρίζετε πλεον μεταδίδεται απο το youtube: Ο Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου

Mε εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου».

Πηγή: iefimerida.gr