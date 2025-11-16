Ο 18χρονος Μάριος αναχώρησε για μεταμόσχευση στην Ιταλία – «Να πάνε όλα καλά» ευχήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στην Ιταλία ταξιδεύει ο 18χρονος Μάριος για να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή. Ο νεαρός από το Αγρίνιο γεννήθηκε με σπάνια πάθηση στο ήπαρ.

Εσπευσμένα στην Ιταλία με στόχο να λάβει μόσχευμα για το ήπαρ του μεταφέρεται ο 18χρονος Μάριος. Ο νεαρός φοιτητής, που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Ρίου, μπήκε στη λίστα υπέρ κατεπείγοντος μετά τις δραματικές επιπλοκές που, όπως καταγγέλλει η οικογένειά του στο MEGA, οφείλονται σε ιατρικά λάθη.

«Πετάμε. Σε δέκα λεπτά έρχεται το ΕΚΑΒ και θα πάμε στον Άραξο να πετάξουμε από εκεί. Είναι διασωληνωμένος, θα τον συνοδέψουν σε αυτό το ταξίδι. Είναι αγωνιστής ο Μάριος. Είναι μουσικός ο Μάριος, τραγουδάει. Έχει όνειρα πολλά», λέει η μητέρα του, Εύη Βέρρη.

Ο Μάριος γεννήθηκε με μία σπάνια πάθηση στο ήπαρ. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες πήγαινε κανονικά σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Όμως, ξαφνικά το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος.

«Ο Μάριος πέρασε μία περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μία φράση που είπε: ”Έζησα την κόλαση πάνω στη γη”. Και η άλλη φράση του πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι ”τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”. Και είπε ”μη φοβάσαι θα πάνε όλα τέλεια”», προσθέτει.

Η μητέρα του καταγγέλλει ιατρικά λάθη που οδήγησαν τον Μάριο στη ΜΕΘ του Ρίου να δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί του νοσοκομείου – όπως είπε η κ. Βέρρη – έστειλαν δύο φορές αίτημα για μεταμόσχευση στον ΕΟΜ, το οποίο, όμως, δεν έγινε δεκτό.

«Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένειά του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης ποτέ δεν έκαναν τα βασικά. Το Ρίο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και τελικά ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημα. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δεχθήκαν μέσα στη νύχτα. Τον δέχθηκε το Τορίνο. Τον έχει βάλει στη λίστα η Ιταλία ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση και για αυτό θέλουν να φτάσει εκεί σήμερα (σ.σ. 16.11.2025)».

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά! pic.twitter.com/2CKn7SobFl — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025

Το βράδυ του Σαββάτου (15.11.2025) ο ΕΟΜ έδωσε το «πράσινο φως» και οι γιατροί στην Ιταλία έβαλαν τον Μάριο στη λίστα για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Ελπίδα όλων ο νεαρός φοιτητής να γυρίσει στην Ελλάδα νικητής και να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Πηγή: newsit.gr