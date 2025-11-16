Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΕ - Ποιοι σταθμοί του μετρό κατεβάζουν ρολά

«Απροσπέλαστο» θα είναι αύριο το κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ. να κλείνει πέντε σταθμούς του Μετρό λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τροποποιήσεις δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Παράλληλα, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

