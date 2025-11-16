Απίστευτη ταλαιπωρία σε Μετρό και Προαστιακό - Επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι σχεδόν 1,5 ώρα

Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν σήμερα στο μετρό και τον προαστιακό, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα ξεκίνησε γύρω στις 11:15, όταν επιβάτες από τον Χολαργό ακινητοποιήθηκαν στα βαγόνια για τουλάχιστον μιάμιση ώρα με εντολή της αστυνομίας λόγω της άφιξης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοβαρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν στο Κορωπί, με επιβάτες ωστόσο να αναφέρουν ότι καθυστέρηση υπήρξε και για τους προηγούμενους σταθμούς μετά τη Δουκίσσης Πλακεντίας.



Η απουσία ενημέρωσης και η μακρά αναμονή προκάλεσαν έντονη αγανάκτηση στους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους είχαν προγραμματισμένες πτήσεις, τις οποίες πιθανότατα έχασαν.

