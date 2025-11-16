Επέτειος Πολυτεχνείου: Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων για την εξέγερση του 1973

Ανοιχτές για δεύτερη ημέρα βρίσκονται οι πύλες του Πολυτεχνείου εν μέσω των τριήμερων εκδηλώσεων για την 52η επέτειο από την εξέγερση, οι οποίες θα κορυφωθούν τη Δευτέρα (17/11) με την πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό την Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Πολίτης αφήνει γαρύφαλλο στο μνημείο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Δευτέρα, οπότε και οι πύλες θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της καθιερωμένης πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Λουλούδια και το σύνθημα «Ψωμί Παιδεία Ελευθερία» στο μνημείο.

Πλήθος πολιτών βρέθηκαν στον χώρο για την 52η επέτειο από την εξέγερση.

Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

