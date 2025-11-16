Live: Παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας

Η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση , ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο υπενθύμισε τη σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί αυτά τα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου. «Οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται», σημείωσε.



«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ουκρανίας πολεμούν με απαράμιλλη γενναιότητα», ανέφερε, λέγοντας ότι εμπνέουν.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός των συνόρων

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις μας.



Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.



«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.



Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης - Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. «Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια».



Το σχέδιο, ανέφερε, γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.



«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας.



Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη.

Ζελένσκι: Ευχαριστούμε την Ελλάδα και τον Τραμπ

Στην αντιφώνησή του, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους.



«Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, εσάς και όσους μετείχαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο», είπε.



Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: protothema.gr