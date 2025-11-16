Χρυσοχοΐδης: «Συνελήφθησαν 1.500 άτομα της Greek Mafia σε έναν χρόνο»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νέα μέτρα για την οπλοκατοχή, στη «σκιά» της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, όπως είπε, δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, σε σημερινή (16/11) συνέντευξη στην ΕΡΤ.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις “μπαλωθιές” μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», τόνισε.

Αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Βορίζια, ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών «προέρχεται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα από ομάδες Ρομά», τονίζοντας ότι η αστυνομία έχει στο στόχαστρο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

«Θα χτυπήσουμε ακριβώς στην καρδιά», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως είναι αναγκαία η ενημέρωση των πολιτών.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο υπουργός διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο;».

Ακόμη, ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», σχετικά με την επερχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της λεγόμενης Greek Mafia, λέγοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».

Όπως ανέφερε, η αρμόδια νέα υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί. «Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», σημείωσε.

Για το ζήτημα της αστυνόμευσης σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα». Όπως ενημέρωσε, στην Αττική ξεκίνησε το Σάββατο (15/11) η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», υπογράμμισε.

