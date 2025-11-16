Πώς τα φετινά Χριστούγεννα θα καταδείξουν απόλυτα τη φτωχοποίηση των ελληνικών νοικοκυριών

Με τα πιο μελανά χρώματα θα σκιαγραφηθεί τα φετινά Χριστούγεννα η φτωχοποίηση της πλειοψηφίας των ελληνικών νοικοκυριών. Αύξηση τιμών των προϊόντων και πολύ χαμηλοί μισθοί θα έχουν ως αποτέλεσμα το φετινό εορταστικό τραπέζι να είναι περισσότερο λιτό σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντική πτώση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, στις πωλήσεις γλυκών.

Παράλληλα, τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν προχωρήσει ήδη σε μεγάλου εύρους πακέτα προσφορών και σε περισσότερο φτηνά ταξίδια, προκειμένου να δελεάσουν περισσότερους καταναλωτές, αφού βλέπουν ότι η οικονομική δυνατότητα για ταξίδια είναι πολύ περιορισμένη.

Την ίδια στιγμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεμπερλίδης, το φετινό εορταστικό τραπέζι, με βάση την πορεία που ακολουθούν οι τιμές των προϊόντων, θα είναι σίγουρα κατά 10% ακριβότερο, εκτός κι αν, όπως λέει, οι καταναλωτές αντιδράσουν και αγοράζουν προϊόντα που διατήρησαν σταθερές τις τιμές τους. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι σε οποιοδήποτε προϊόν καταγράφεται αύξηση τιμής πάνω από 5% σε σχέση με πέρυσι, πρόκειται ξεκάθαρα για αισχροκέρδεια.

«Ξεκίνησε η προπαγάνδα για δήθεν φυσιολογική άνοδο των τιμών»

Μιλώντας στο ethnos.gr ο κ. Τσεμπερλίδης, κάνει λόγο για προπαγάνδα που ξεκίνησε από διάφορες πλευρές, προκειμένου να περάσει στον καταναλωτή το ότι οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων αποτελούν μία απολύτως φυσιολογική εξέλιξη.

«Η αγορά εκμεταλλεύεται οτιδήποτε συμβαίνει στο εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων. Προσπαθούν να παίξουν ένα παιχνίδι στις πλάτες των καταναλωτών, για να κερδίσουν περισσότερα και αυτό γίνεται με την ανοχή της Πολιτείας, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι. Εν' όψει των εορτών των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει μία προπαγάνδα, για να περάσουν ως φυσικό φαινόμενο οι όποιες αυξήσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ.

Ο ίδιος φέρνει ως πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το κρέας, μοσχαρίσιο και χοιρινό, για το οποίο, όπως λέει, υπάρχουν αναφορές για υψηλό κόστος παραγωγής στη χώρα μας, ωστόσο, κατά τον κ. Τσεμπερλίδη, λιγότερο από το 10% των κρεάτων, που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι ελληνικά.

«Λένε οι μικροί παραγωγοί ότι δεν κερδίζουν πολλά και ανεβάζουν τις τιμές. Την ίδια στιγμή, στην αγορά κάποιοι δημιουργούν εσκεμμένα το κλίμα ότι το μοσχαρίσιο κρέας θα φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό. Όμως, το μοσχαρίσιο κρέας, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα έπρεπε να βρίσκεται στα 8 έως 10 ευρώ το κιλό και το χοιρινό στα 3,5 ευρώ το κιλό. Προετοιμάζουν μία επίθεση στον καταναλωτή, ώστε να τον οδηγήσουν να αγοράζει κρέας με πολύ υψηλές τιμές. Χωρίς να υπάρχει λογική αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και κάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά φτωχότερα. Οποιοδήποτε προϊόν είναι φέτος κατά περισσότερο από 5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, οι καταναλωτές θα πρέπει να το αφήσουν στην άκρη και να στραφούν σε αυτό που διατηρεί σταθερή την τιμή του», τονίζει ο κ. Τσεμπερλίδης.

Μείωση κατά 5% έως 10% στις πωλήσεις των γλυκών

Σημαντική ένδειξη της μεγάλης οικονομικής στενότητας των ελληνικών νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να περάσουν πολύ λιτά τα φετινά Χριστούγεννα, είναι και η σημαντική μείωση στον όγκο πωλήσεων των γλυκών, η οποία ήδη καταγράφεται και θα εξακολουθήσει να υφίσταται στα ίδια επίπεδα και την περίοδο των γιορτών.

Ειδικότερα και όπως αναφέρουν στο ethnos.gr εκπρόσωποι των ζαχαροπλαστών, η μείωση στις πωλήσεις των γλυκών σήμερα βρίσκεται στο 5%-10% σε σχέση με πέρυσι και στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των γλυκών την περίοδο των γιορτών, αναμένεται να σημειώσουν αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 2% έως 5%.

«Πάνω - κάτω οι τιμές των γλυκών τα Χριστούγεννα θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, με τις όποιες αυξήσεις να βρίσκονται στα επίπεδα του πληθωρισμού, δηλαδή κατά 2% έως 3%. Δεν θέλουμε να χάσουμε τους πελάτες μας και στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους καταναλωτές. Γι' αυτό το λόγο και οι όποιες αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών απορροφήθηκαν από εμάς. Άλλωστε, υπάρχει και μία μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή του κακάο σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γλυκό είναι χαρά, είναι γιορτή και μας κάνει να νιώσουμε όμορφα. Δεν γίνεται να τα στερηθούμε όλα. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων ''τρέχει'' κατά 5%-7% και στα ίδια επίπεδα αναμένεται να βρίσκεται και την περίοδο των Χριστουγέννων», λέει στο ethnos.gr ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Παναγιώτης Στεργίου.

«Οι αυξήσεις στις τιμές των γλυκών τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι από μηδενικές έως 5%, διότι θέλουμε τους πελάτες μέσα στα μαγαζιά μας. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του όγκου των πωλήσεων τα Χριστούγεννα, θα κυμαίνεται μεταξύ 5%-10%. Το χειρότερο απ' όλα για εμάς τους ζαχαροπλάστες είναι ότι η αύξηση των εξόδων μειώνει κατά πάρα πολύ τις κερδοφορίες μας», λέει από την πλευρά του ο Α' αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μακάριος Παπαδόπουλος.

Πιο φτηνά τα πακέτα εκδρομών

Σε πιο φτηνά πακέτα εκδρομών, με την πλειοψηφία των ταξιδιών να είναι οδικά, προσανατολίζονται για τα φετινά Χριστούγεννα τα τουριστικά γραφεία, βλέποντας ότι η οικονομική δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών είναι πολύ περιορισμένη,

Μάλιστα, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης, Βύρων Θεολόγη, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν προχωρήσει και σε early booking για τα φετινά Χριστούγεννα, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Με βάση την εν λόγω προσφορά των τουριστικών γραφείων, όποιος έκλεινε ταξίδι για τα φετινά Χριστούγεννα μέχρι την 1η Νοεμβρίου, θα πλήρωνε χαμηλότερες τιμές.

«Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για τα φετινά Χριστούγεννα, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ταξίδια είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ευελπιστώ ότι όσο πλησιάζουμε στις γιορτές και με την καταβολή των δώρων στους εργαζόμενους η εικόνα θα βελτιωθεί σημαντικά. Είναι γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι περιορισμένη. Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε να προσφέρουμε πιο φτηνά ταξίδια κυρίως οδικού τουρισμού τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Υπάρχουν, βέβαια και τουριστικά πακέτα για Λονδίνο, Παρίσι και Βαρκελώνη αλλά είναι γεγονός ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένη μερίδα καταναλωτών. Αναγκαζόμαστε να βάλουμε πακέτα εκδρομών για φτηνότερους προορισμούς αλλά και πακέτα λιγότερων ημερών, τα οποία είναι πιο φτηνά», αναφέρει στο ethnos.gr ο κ. Θεολόγης.

Πηγή: Ethnos.gr