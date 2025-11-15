Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στο Βελεστίνο – Αναφορές για τραυματίες

Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, στο Βελεστίνο ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με το www.taxydromos.gr επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και έσπευσαν σε βοήθεια.

Πηγή: ethnos.gr