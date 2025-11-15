Χειροπέδες σε δύο 13χρονους στον σταθμό του Κορυδαλλού - Έκλεψαν πορτοφόλι από 19χρονη

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 13 ετών, στον Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός», κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στους χώρους του σταθμού, εντόπισαν άμεσα τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: newsbomb.gr