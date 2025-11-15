Συνέλαβαν τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα. Το θύμα δολοφονήθηκε στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.





Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι οι φυσικοί αυτουργοί και αυτή την ώρα βρίσκονται στη ΓΑΔΑ. Η καταγωγή κάποιων είναι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.



Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

