«Βαρούσε την πλάτη του στην κολώνα»: Μάχη δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 22χρονου που παραμένει στη ΜΕΘ μετά από τον πνιγμό που υπέστη ενώ έτρωγε μπέργκερ σε κατάστημα ταχείας εστίασης στη Μεταμόρφωση, όπου είχε πάει με την παρέα του. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα αφού για πάνω από 2 λεπτά δεν έπαιρνε ανάσα.

Ο 22χρονος ήταν με την παρέα του όταν επιχείρησε να φάει ολόκληρο το μπέργκερ και έχασε τις αισθήσεις του, γιατί έφραξαν οι αεραγωγοί του. Οι φίλοι του που ήταν παρόντες στο περιστατικό, δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν, γιατί δεν ήξεραν να του χορηγήσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες.

Βαρούσε την πλάτη του στην κολώνα

Όπως αποκάλυψαν στο STAR οι φίλοι του 22χρονου, ο Μάκης βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του.

«Δεν είναι απερισκεψία είναι καθαρή αυτοκτονία»

«Για καθαρή αυτοκτονία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Open για τα challenge με αμάσητο φαγητό: «Xωρίς να ξέρω ότι αν το παιδί έκανε challenge ή όχι, δυστυχώς, η κατάστασή του δεν είναι καλή, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στην ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γενημματάς”, όμως η εγκεφαλική υποξία, ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος έχει βλάψει ζωτικά του όργανα,. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να τα καταφέρει».

Ο κ. Γιαννάκος προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τέτοιου είδους επικίνδυνες «δοκιμασίες» στις οποίες ενίοτε παρασύρονται νέοι άνθρωποι: «Βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν να καταπιούν ολόκληρα κομμάτια πίτσας ή μπέργκερ. Αυτό δεν είναι ανοησία, είναι αυτοκτονία. Ο οργανισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η τραχεία, ο αεραγωγός έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να χωρέσει ένα μπέργκερ αμάσητο. Αυτή η δοκιμασία, για να κερδίσουν ένα στοίχημα, ένα like, δεν είναι απερισκεψία, είναι καθαρή αυτοκτονία».

