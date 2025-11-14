Βορίζια: Δεύτερο άτομο στο κάδρο για τη βόμβα στο σπίτι - Αναζητείται και ο ηθικός αυτουργός

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των ενόχων που αιματοκύλησαν τα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι στα Βορίζα, οι Αρχές εξετάσουν τη συμμετοχή ενός ακόμη υπόπτου.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤnews οι αρχές βάζουν στο κάδρο ένα δεύτερο άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας.

Θεωρείται απολύτως παράλογο και ανέφικτο να τα έκανε όλα μόνος του 23χρονος, οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το επίπεδο, όπως βέβαια συνεχίζονται και οι έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης αυτής της βόμβας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας και οι έρευνες τόσο όσο οι βαλιστικές για τα όπλα που έχει στα χέρια της αστυνομία, για να δουν εάν χρησιμοποιήθηκαν και ποια χρησιμοποιήθηκαν, όσο και η αποκάλυψη των τηλεφωνικών κλήσεων από τα τηλέφωνα που κατέσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά έχουν πάρει τον δρόμο για τις φυλακές οκτώ άτομα εκ των οποίων πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις από την οικογένεια Καργάκη.

Αναζητούνται τα όπλα

Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστεί ο ηθικός αυτουργός αλλά και το πρόσωπο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τα όπλα του μακελειού τα οποία προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί.

Αναζητούν τα όπλα που σκοτώθηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα.

Επίσης αναζητείται το όπλο που σκότωσε την 57χρονη στο σπίτι της οποίας έγινε η έκρηξη.

Τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη η αδερφή του 39χρονου σύμφωνα με την ΕΡΤ, δηλώνει ότι ουδείς από την οικογένεια της δεν πυροβόλησε.

«Κανείς δεν πυροβόλησε από εμάς, ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξαδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του», δηλώνει.

