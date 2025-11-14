Μέλη του Ρουβίκωνα ύψωσαν πανό μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη – 20 προσαγωγές

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκωνας έφτασαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη όπου ύψωσαν πανό που ανέγραφε «οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες» με αποτέλεσμα περίπου 20 προσαγωγές από τις Αρχές.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (14.11.2025), περίπου 20 μέλη του Ρουβίκωνα προσήχθησαν από την αστυνομία, μετά την ενέργειά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή.

Τα μέλη σήκωσαν πανό που έγραφε: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες», προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και την προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα:

«Σήμερα Παρασκευή 14/11 μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε μία συγκυρία όπου η δημόσια ατζέντα υποτάσσεται σε μια κυβερνητική εκστρατεία που σκοπό έχει τόσο το θάψιμο της πολιτικής ήττας και σφαλιάρας που έφαγαν από τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, όσο και του αποπροσανατολισμού της κοινωνικής βάσης από τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν τη ζωή και το μέλλον της. Η επίκληση της ”προσβολής του μνημείου” αξιοποιείται ως εργαλείο για την επιβολή νέων περιορισμών στη διαμαρτυρία και στη συλλογική έκφραση.

Το μνημείο, σύμβολο θυμάτων πολέμων που πλήρωσαν με τη ζωή τους τις αποφάσεις των ισχυρών, μετατρέπεται σήμερα σε πρόσχημα για να στοχοποιηθούν οι αγωνιζόμενοι και σε πεδίο άσκησης προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια περιστολής συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή δεν αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς, αλλά την ανάγκη της εξουσίας να ελέγξει όσους αντιστέκονται.

Η καταστολή και η επικοινωνιακή διαχείριση δεν θα ανακόψουν τη δράση και την παρουσία μας στον δημόσιο χώρο. Οι απαγορεύσεις θα καταρρεύσουν στην πράξη, όπως τόσες άλλες πριν».

