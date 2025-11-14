Δέκα οικογένειες θυμάτων των Τεμπών έχουν καταθέσει αίτημα εκταφής - Οι 33 αρνήθηκαν, αναμένουν απάντηση άλλων 9

Δέκα είναι έως τώρα οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν δηλώσει στις δικαστικές αρχές ότι επιθυμούν να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών για να διενεργηθεί ταυτοποίηση μέσω DNA και να διερευνηθούν περαιτέρω τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δέκα οικογένειες έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους, ώστε παράλληλα με τους πραγματογνώμονες της εισαγγελίας Λάρισας να συντάξουν τις δικές τους εκθέσεις.

Έως τώρα 33 οικογένειες έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε εκταφή, ενώ για ακόμα 5 ακόμα θύματα που είναι αλλοδαποί, η εισαγγελία Λάρισας αναζητεί τους οικείους τους.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η επικοινωνία των αρχών με τις οικογένειες εννέα θυμάτων.

Τέλος οι αρχές τις επόμενες μέρες αναμένεται να επικοινωνήσουν και με τους συγγενείς εννέα ημεδαπών θυμάτων ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της έρευνας.

