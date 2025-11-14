Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στην Ημαθία - Επέδωσαν ψήφισμα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαμαρτυρία με τα τρακτέρ τους πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Ημαθίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κινητοποίηση σύμφωνα με την ΕΡΤ ολοκληρώθηκε με την επίδοση ενός ψηφίσματος προς τους ανθρώπους του Οργανισμού.

Τα αιτήματά τους είναι η καταβολή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων για χωράφια, αλλά και για το ζωικό κεφάλαιο, που έχει θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το σημείο αφετηρίας της συγκέντρωση ήταν το χωριό Καβάσιλα και από εκεί ξεχύθηκαν στους επαρχιακούς δρόμους περισσότερα από 100 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κέντρο της Βέροιας, όπου πραγματοποίησαν πορεία.

Οι κτηνοτρόφοι επέδωσαν και αυτοί ένα ψήφισμα έξω από την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας ενώ ο αγώνας αγροτών και κτηνοτρόφων αναμένεται να κλιμακωθεί και στην Ημαθία.

