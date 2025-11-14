Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία για απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ: Στα θύματά του και ο Σπύρος Μαρτίκας

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη την Πέμπτη (13.11.2025) από την Οικονομική Αστυνομία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για απάτες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Οι 5 συλληφθέντες (ανάμεσά τους ο εγκέφαλος και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης) φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις σε καζίνο με 20% αύξηση κεφαλαίου το μήνα. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο δημοφιλής παίχτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό εξαιτίας τους. Όσον αφορά την δράση τους, τα μέλη του κυκλώματος έψαχναν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης, υποσχόμενοι αύξηση του κεφαλαίου που θα επένδυαν ακόμη και 20% μηνιαίως. Όλα αυτά αποδείχθηκαν πως ήταν απλά μία καλοστημένη απάτη.

Οι δράστες «ψάρευαν» θύματα και μέσα σε καζίνο. Για να γίνουν πειστικοί τους έδειχναν λίρες και χρυσό που υποτίθεται απέκτησαν σε επενδύσεις.

Όταν τα θύματα καταλάβαιναν πως κάτι δεν πάει καλά και ζητούσαν πίσω τα χρήματα τους, τα μέλη του κυκλώματος οδηγούνταν ακόμη και στη βία.

Ένας από τους συλληφθέντες είναι γνωστός επιχειρηματίας με παρουσία και σε στήλες των media.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Μέλη της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα «αυτιά» τους για τις απάτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 έκαναν απάτες κατά των ανυποψίαστων θυμάτων τους, βρίσκοντας στοχευμένα ανθρώπους με οικονομική άνεση και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους έδειχναν χρήματα, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Στην περίπτωση που τα θύματα υποψιάζονταν την δράση τους χρησιμοποιούσαν προσχήματα για να καθυστερήσουν την επιστροφή των χρημάτων. Σε μία περίπτωση μάλιστα σκηνοθέτησαν ληστεία και χτύπησαν το θύμα τους ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν την «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, κάνοντας υποτιθέμενη κατάσχεση χρημάτων.

