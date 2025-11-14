Τέμπη: Στον 60χρονο σταθμάρχη το πρώτο κλητήριο για τη δίκη της 23ης Μαρτίου

Ο 60χρονος σταθμάρχης που είχε βάρδια το βράδυ που σημειώθηκε η τραγωδία με τα 57 θύματα στα Τέμπη, το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας, είναι ο πρώτος στον οποίο επιδόθηκε την Πέμπτη (13/11) κλητήριο για τη δίκη που θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, ένα κατηγορητήριο 1.267 σελίδων θα επιδοθεί σε συνολικά 36 κατηγορούμενους, όπως και σε άλλους 230 γονείς και συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ 122 ακόμη μάρτυρες που κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε ο Εφέτης Ανακριτής θα λάβουν κλήση έως το τέλος του έτους.

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», το κλητήριο θέσπισμα έλαβε και ο έτερος Λαρισαίος και έμπειρος σταθμάρχης της προηγούμενης βάρδιας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους, πλην των δύο Ιταλών για τους οποίους θα προηγηθεί μετάφραση του κατηγορητηρίου.