Μυστήριο με γκράφιτι με το γράμμα «ξ» που ξεφυτρώνει παντού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (pics)

Με το γράμμα «ξ» έχουν γεμίσει αρκετά κτίρια τόσο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όσο και άλλων μεγάλων πόλεων στην Ελλάδα. Μαύρα, μπλε, ροζ, είτε δίπλα σε άλλα μεγάλα σχεδιαστικά γκράφιτι είτε όχι, κεφάλαια ή πεζά. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει, προς το παρόν, τι πραγματικά σημαίνει και ποιος το «δημιούργησε».

Το γράμμα «ξ» εμφανίζεται σε διάφορα σημεία. Στην Αθήνα, ορισμένα είναι ζωγραφισμένα σε ψηλά κτίρια όπως στην Πειραιώς και κάποια άλλα είναι δίπλα στις εισόδους μονοκατοικιών ή διαμερισμάτων, στους δρόμους και στα στενά του Μεταξουργείου και του Κεραμεικού. Τι μπορεί να συμβολίζει όμως; Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο.

Στα social media αναφέρουν πως το «ξ» είναι υπογραφή, «tag», καλλιτέχνη καθώς στον χώρο του graffiti είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείται ένα μοναδικό σύμβολο, γράμμα, ή χαρακτήρας για να δηλώσουν παρουσία. Άλλοι υποστηρίζουν πως είναι ένα σύμβολο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, σαν μια κίνηση σιωπηλής διαμαρτυρίας. Ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που το συγκεκριμένο σχέδιο δεν τους θυμίζει το γράμμα «ξ», αλλά έναν ιππόκαμπο. Από την άλλη πλευρά, οι πιο «ρομαντικές ψυχές» θεωρούν πως «κάποιος αγαπάει πολύ την Ξένια».

Το μόνο βέβαιο είναι ένα. Αργά ή γρήγορα το μυστήριο του «ξ» θα αποκαλυφθεί.

