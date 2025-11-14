Λάρισα: Το φουλάρι φονική παγίδα για την 49χρονη στο Δάμασι- «Έσκυψε στο ζυμωτήριο και την τύλιξε» (vid)

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε φούρνο στο Δαμάσι Λάρισας, με μια 49χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν το φουλάρι που είχε στο λαιμό της μπλέχτηκε στο μηχάνημα του ζυμωτηρίου.

Δυστυχώς το φουλάρι μετατράπηκε σε φονική παγίδα για την 49χρονη οποία βρέθηκε νεκρή λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σε κατάσταση σοκ προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

Από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι η γυναίκα την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο στο φούρνο, το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόχος και της προκάλεσε τον θάνατο.

Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.

