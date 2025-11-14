«Κοπανούσε την πλάτη σε κολώνα» λέει φίλος του 22χρονου που χαροπαλεύει έχοντας φάει αμάσητο το μπέργκερ (vid)

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του 22χρονου φοιτητή που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρίσκονταν με φίλους του σε εστιατόριο στο Κορωπί.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το burger του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο. Λόγω του φόβο του, φίλοι του ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στην επιχείρηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο. Ο 22χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς από το ατύχημα του προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ίσως και να είναι μη αναστρέψιμες.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ο πατέρα του, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» μέσω της Ματίνας Παγώνη, ξεκαθάρισε πως οι φίλοι του παιδιού του δεν θέλει να κατηγορηθούν.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό καθώς φέρεται πως ξεκίνησε από challenge στα social media.

«Κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολώνα»

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε “εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε”. Ούτε αυτό έγινε» περιγράφει φίλος του 22χρονου.

Ο 22χρονος πνιγόταν και πετάχτηκε από τη θέση του, ωστόσο οι φίλοι του και οι άλλοι θαμώνες του ταχυφαγείου δεν αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολώνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό» πρόσθεσε ο φίλος του.

Οι φίλοι του 22χρονου αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποιο διαδικτυακό challenge.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει “να, δες”. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα» κατέληξε ο φίλος τοy 22χρονου.

