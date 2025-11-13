Θεσσαλονίκης: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο - Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

Η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα.

Λουκέτο μέχρι νεωτέρας μπαίνει στον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος βρουκέλλωσης σε κριό του ζωολογικού κήπου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή του «η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας».

«Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πηγή: newsbomb.gr