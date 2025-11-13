Λάρισα: «Μπήκα στο φούρνο και τη βρήκα κρεμασμένη στο μηχάνημα»

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13.11.2025) σε φούρνο στη Λάρισα, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο, καθώς το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο την ώρα που καθάριζε το μηχάνημα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό της.

Η γυναίκα που την εντόπισε νεκρή, μιλώντας στο newsit.gr, περιγράφει τις στιγμές τρόμου που βίωσε όταν αντίκρισε τη φίλη της χωρίς αισθήσεις μέσα στον φούρνο στη Λάρισα: «Πήγα στο μαγαζί στις 6:15 και την είδα απ’έξω. Η στάση του σώματός της δεν μου άρεσε, κάτι μου έλεγε ότι δεν πάει καλά».

«Μπήκα μέσα, φώναξα “Ζωή, Ζωή”, αλλά δεν μου απάντησε. Ήταν κάπως σαν κρεμασμένη. Φορούσε ένα φουλάρι και καθώς καθάριζε το μηχάνημα, πρέπει να το πήρε μέσα και την έπνιξε» είπε η φίλη της.

«Βγήκα έξω και άρχισα να φωνάζω για βοήθεια. Πέρασε ένας κύριος, μπήκε μέσα και μου είπε πως είναι νεκρή. Είναι πολύ δύσκολα τώρα… νέα γυναίκα, καλή γυναίκα, κρίμα» κατέληξε.

Σοκαρισμένη από το τραγικό περιστατικό και η πεθερά της 49χρονης, η οποία δήλωσε στο newsit.gr: «Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Ο γιος της έρχεται τώρα με το ΚΤΕΛ από την Αθήνα. Δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα φαίνεται να συνέβη τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα καθάριζε το ζυμωτήριο, λίγο πριν ξεκινήσει την πρωινή της εργασία. Το φουλάρι της πιάστηκε στα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη δική της μητέρα. Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα εργατική, ευγενική και αγαπητή σε όλους.

«Δούλευε σκληρά, πάντα με ένα χαμόγελο», λένε γείτονες και γνωστοί, μη μπορώντας να πιστέψουν πως χάθηκε τόσο άδικα μέσα στο χώρο που αγαπούσε και δούλευε καθημερινά.

Πηγή: newsit.gr