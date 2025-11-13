Φρικτό δυστύχημα στη Λάρισα: Νεκρή ιδιοκτήτρια φούρνο - Πιάστηκε το φουλάρι της σε μηχάνημα ζύμωσης

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11, αυτή τη φορά στο Δάμασι Λάρισας. Μία 49χρονη γυναίκα η οποία διατηρούσε φούρνο στην περιοχή, έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή της.

Όπως μεταδίδει το tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου που ζυμώνει το ψωμί. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η 49χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η τοπική κοινωνία του Δαμασίου είναι συγκλονισμένη από την απώλεια της 49χρονης, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην περιοχή.