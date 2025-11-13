Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο για τον 22χρονο που έφαγε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge

Τραγική τροπή πήρε το challenge που επιχείρησε ένας 22χρονος και η παρέα του από το Κορωπί, καθώς τα νεότερα για την υγεία του δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Ο νεαρός είχε βγει μαζί με την παρέα του να απολαύσουν το φαγητό τους και κατά την διάρκεια της εξόδου τους αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα: Να φάει ολόκληρο το μπέργκερ αμάσητο. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να το καταπιεί έφραξε ο αεραγωγός του.

Οπως γράφει το newsbomb.gr, ο 22χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του MEGA ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανά του, κυρίως ο εγκέφαλός του και τα νεφρά του, αφού έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.