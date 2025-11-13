Τέμπη: Ωμή επιβεβαίωση για την ελλιπή εκπαίδευση σταθμαρχών - Πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ

Ωμή επιβεβαίωση της ελλιπούς εκπαίδευσης των σταθμαρχών της σειράς του μοιραίου Βασίλη Σαμαρά των Τεμπών κατά την περίοδο πριν τη σιδηροδρομική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους αποτελεί η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.040.000 ευρώ στον ΟΣΕ για σωρεία παραβάσεων στη διαδικασία εκπαίδευσης.

Η απόφαση που εκδόθηκε χθες Τετάρτη (12/11) από την Ολομέλεια της Αρχής, συνεχίζοντας προηγούμενη απόφαση της ΡΑΣ ήδη από τον Μάρτιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, περιγράφει ένα διάτρητο σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο ενείχε κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς επέτρεπε σε άτομα με αμφισβητούμενη και ελλιπή κατάρτιση να τοποθετούνται σε κρίσιμες θέσεις.

Η ΡΑΣ διαπιστώνει ότι ο ΟΣΕ παρέκαμψε το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, παρέλειψε κρίσιμα στάδια, δεν τήρησε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εκπαίδευσης και ουσιαστικά χρησιμοποίησε σταθμάρχες που δεν τεκμηριώνεται ότι είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε πραγματικά καθήκοντα ακόμα και μετά τη ρητή απαγόρευση που του είχε επιβάλει η προηγούμενη διοίκηση της ΡΑΣ ήδη από τον Μάρτιο του 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr