Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός μαχαίρωσε Έλληνα κρατούμενο

Το θύμα διακομίστηκε συνοδεία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σοβαρό επεισόδιο είχαμε το μεσημέρι της Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις φυλακές Τρικάλων όταν ένας 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις φορές στο σώμα 49χρονο Έλληνα κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr o δράστης συνελήφθη άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Τρικάλων, ενώ ο άλλος κρατούμενος διακομίστηκε συνοδεία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, αφού περιποιήθηκαν τα τραύματά του, επέστρεψε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

Πηγή: newsit.gr