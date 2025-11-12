Τέμπη: Σε απολογία καλείται ο Χρήστος Τριαντόπουλος – Κλήσεις σε Αγοραστό και έξι μη πολιτικά πρόσωπα

Σε απολογία ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου καλείται σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, για το «μπάζωμα» του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, κλήση προς απολογία πρόκειται να λάβει και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός και ακόμη έξι μη πολιτικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος για αλλοίωση του τόπου του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κύβος ερρίφθη για τον πρώην υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο που από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία βρέθηκε στην κοιλάδα των Τεμπών και μετείχε συσκέψεων για τη διαχείριση της τραγωδίας, με αποτέλεσμα σήμερα να κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, παρά το γεγονός ότι οι συγγενείς θυμάτων ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα.

Η ανακρίτρια, αρεοπαγίτης κ. Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων για την υπόθεση και το επόμενο στάδιο των ενεργειών της περιλαμβάνει την αποστολή κλήσεων για απολογίες των οκτώ εμπλεκομένων. Βέβαια θεωρείται η λήψη προθεσμιών από τους κατηγορούμενους, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη.

Στην περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο για την ποινική διερεύνηση των ευθυνών του κ. Τριαντοπούλου και ακόμη επτά μη πολιτικών προσώπων, με βάση το νόμο περί ευθύνης Υπουργών. Αν η απόφαση είναι αντίθετα απαλλακτική, τότε ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην διοικητής Τροχαίας Λάρισας, ο πρώην διοικητής Πυροσβεστικής Λάρισας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας πολιτικής προστασίας και οι υπόλοιποι θα δικαστούν για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο «μπάζωμα» από την τακτική δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι ήδη η ανάκριση με βάση το νόμο περί ευθύνης Υπουργών για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Την ανάκριση διεξάγει ο κ. Ηλίας Γιαρένης και ήδη συγγενείς θυμάτων έχουν περάσει το κατώφλι του γραφείου του για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά και να ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας από το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στο κακούργημα που βαρύνει και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην κύρια δίκη, των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο. Εχθές, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των αδικοχαμένων δίδυμων κοριτσιών βρέθηκε στον Άρειο Πάγο για αυτή τη διαδικασία.

Σήμερα, με ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα παραδίδεται ειδικός χώρος για την ανάκριση που θα παρέχει όλες τις δυνατότητες ώστε η ανακριτική διαδικασία να προχωρήσει και να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.

